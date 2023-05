Mostra do Programa Saúde na Escola apresenta trabalhos da educação infantil

A 1ª Mostra do Programa Saúde na Escola foi realizada nesta segunda-feira (22), em Porto Alegre. O evento teve como foco a apresentação de atividades desenvolvidas pela educação infantil, e ocorreu no Teatro da Unisinos. No dia 12 de junho, será a vez de apresentar atividades realizadas em escolas de ensino fundamental e médio. Foram realizadas palestras, oficinas e apresentação de trabalhos das redes de saúde e de educação que se relacionam com os eixos do programa. Participaram, além dos alunos, profissionais das redes municipal e estadual de saúde e educação. Outras informações e o edital podem ser obtidos no site do evento. A Mostra foi organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e reuniu experiências e relatos dos profissionais acerca das atividades desenvolvidas na Capital, além de promover um espaço de troca e educação permanente entre os trabalhadores.