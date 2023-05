Cristo Redentor apaga luzes por uma hora em solidariedade a Vinícius Júnior

As luzes do Cristo Redentor foram apagadas por uma hora nesta segunda-feira (22) em solidariedade ao jogador brasileiro. Neste domingo, o, o campeonato espanhol de futebol. Durante partida contra o Valencia neste domingo (21), grande parte da torcida presente no estádio proferiu gritos de "macaco" direcionados ao brasileiro. Em nota, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor repudiou os ataques racistas. "O monumento ao Cristo Redentor está com a iluminação desligada como símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro", registra o texto. Em suas redes sociais,, como declarou o atacante.