Centenas de jovens participam dos Jogos dos Estudantes Surdos de Porto Alegre

A 19ª edição dos Jogos dos Estudantes Surdos de Porto Alegre é realizada nesta sexta-feira (26), a partir das 9h, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Esefid/Ufrgs). Foram inscritos no evento 250 estudantes de seis escolas da Capital e Região Metropolitana, que disputam as provas de atletismo, salto em distância, arremesso de peso e pelota, corridas de 50, 100 e 200 metros, revezamentos e estafetas. O evento se estende até às 15h desta sexta-feira. Os jogos acontecem em duas etapas. A segunda etapa ocorre em 16 junho, no Parque Ararigbóia, nas modalidades de futsal e vôlei. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.