México alerta população após vulcão aumentar atividade

O vulcão Popocatepetl (foto), um dos maiores do México, intensificou sua atividade recentemente, o que levou a Defesa Civil do país a elevar, na segunda-feira (22), o alerta nacional de, considerada aviso máximo. Durante a nova fase, a Defesa Civil prevê "atividade eruptiva de explosividade em baixa intensidade", assim como são esperadas "explosões leves a moderadas que lancem fragmentos no entorno da cratera". Ainda há a possibilidade de expulsão de magma. Autoridades preparam abrigos e rotas de retirada de pessoas desde este domingo (21), quando a montanha passou a expelir cinzas e fumaça. No início do mês de maio, o. Com informações da Folhapress.