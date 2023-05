Papa Francisco recebe cuia e imagens da Igreja Nossa Senhora das Dores de Sebastião Melo

Uma cuia e duas imagens da Igreja Nossa Senhora das Dores, a mais antiga de Porto Alegre e elevada à Basílica Menor no ano passado, foram entregues pelo prefeito Sebastião Melo para serem abençoadas pelo Papa Francisco, no Vaticano. O encontro com o Santo Padre concluiu o primeiro Congresso Internacional de Cidades-Eco Educativas, em Roma, na Itália. No final da cerimônia em homenagem aos dez anos da Escola do Vaticano, o papa respondeu perguntas sobre educação e sustentabilidade e, no final, recebeu os cumprimentos dos prefeitos. "Foi uma sessão longa e com muita riqueza em que reforçamos a mensagem de que a vida só tem sentido se ela for comunitária, se cuidarmos do outro e olharmos para os que mais precisam", descreve o prefeito. Para Melo, o papa é uma liderança mundial reconhecida por defender o bem comum e a união entre os povos.