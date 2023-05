Dia da Memória é comemorado nos Estados Unidos

Nesta segunda-feira (29) foi comemorado o Dia da Memória nos Estados Unidos. A data é sempre celebrada na última segunda-feira do mês de maio. O dia foi criado em homenagem aos cidadãos que morreram em combate servindo as forças armadas estadunidenses. Em Staten Island, o feriado nacional foi marcado por desfiles que contaram com a participação de veteranos de guerra, políticos, carros e motocicletas. A data foi instituída em 1919, após a primeira Guerra Mundial, que deixou mais de 100 mil soldados estadunidenses mortos. Os Estados Unidos são o país que mais aplica fundos na indústria bélica no mundo. Em 2021, cerca de 39% dos investimentos militares mundiais foram realizados pelo país.