Influenciadora ucraniana protesta no Festival de Cannes e é retirada do evento

O tradicional Festival de Cinema de Cannes, na França, transcorreu durante essa semana e será encerrado neste sábado (27). O evento foi marcado também por manifestações políticas no tapete vermelho. A influenciadora digital ucraniana, Ilona Chernobai, usou seu momento em frente as câmeras para protestar sobre a Guerra que transcorre em seu país natal. Trajando um vestido longo nas cores da bandeira da Ucrânia, azul e amarelo, a influenciadora se cobriu de sangue falso enquanto estava nas escadas do Palácio dos Festivais, para assistir o filme "Acide", no último sábado (21). Ela foi retirada do local por profissionais que trabalhavam na segurança da septuagésima sexta edição do Festival.