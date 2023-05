Atriz Ming-Na Wen recebe estrela na calçada da fama em Hollywood

A atriz sino-americana Ming-Na Wen recebeu nesta terça-feira (30) uma estrela na calçada da fama de Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos. A atriz, que normalmente é creditada sem seu sobrenome, apenas como Ming-Na, é conhecida principalmente por ter dado voz a princesa Fa Mulan nos longas "Mulan", de 1998, e "Mulan 2: A Lenda Continua", de 2004. A atriz nasceu em Coloane, na China, em 1963. Seus trabalhos mais recentes incluem as produções "O Livro de Boba Fett", série do canal de streaming Disney+, e "The Mandalorian", sobre o universo Star Wars, lançado em 2019. Até 2019, apenas duas mulheres de origem asiática havia sido homenageada com a estrela: a atriz Anna Way Wong, pioneira no cinema americano dos anos 1920 e 1930 e, depois dela, Lucy Liu também recebeu a homenagem.