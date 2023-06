Manuscritos de Freddie Mercury são apresentados em Nova York antes de irem a leilão

Manuscritos do cantor Freddie Mercury nunca antes apresentados ao público estão em exposição em Nova York, antes de serem leiloados em Londres pela casa Sotheby's. Entre as relíquias do líder da banda Queen, estão letras de "Bohemian Rhapsody", Don't Stop Me Now", "Somebody to Love" (foto) e "We Are the Champions". Um destaque é o esboço de "Bohemian Rhapsody", que teria o nome original de "Mongolian Rhapsody", mas Mercury riscou e deu à canção o nome que conhecemos. A exposição fica em Nova York até 8 de junho, e então fará escala em Los Angeles e Hong Kong, em seguida será exposta em Londres, em agosto, antes de serem vendidos em uma série de leilões, programados para acontecerem de 4 de agosto a 11 de setembro. O catálogo completo, de cerca de 1,5 mil objetos, será revelado até o começo de agosto, e a Sotheby's estima que ele alcançará um valor de US$ 7,2 milhões.