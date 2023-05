Dia do Desafio promove atividade física em Porto Alegre

Nesta quarta-feira (31) Porto Alegre promoveu uma série de atividades físicas e de lazer em diferentes pontos da cidade, para comemorar o Dia do Desafio. Os eventos gratuitos contaram com a participação de professores de Educação Física e orientadores. A ideia do Dia do Desafio era promover, nos espaços públicos, um dia de atividades voltadas em prol da saúde mental, bem-estar físico e de lazer. De acordo com a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia, a prefeitura desejava ocupar todas as unidades esportivas, praças, quadras esportivas e Orla do Guaíba para movimentar a população. Foram realizadas aulas de ginástica, caminhadas, corridas, diferentes jogos e esportes.