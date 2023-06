Fóssil de dinossauro traficado para Alemanha chega ao Brasil neste domingo

Levado irregularmente para a Alemanha na década de 90, o dinossauro brasileiro Ubirajara jubatus voltará ao Brasil no domingo (4), trazido por um dos principais nomes do governo do país europeu, a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock. A data para a chegada do material e a composição da comitiva foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro. As negociações envolveram o Instituto Guimarães Rosa, ligado ao Itamaraty, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Embaixada da Alemanha em Brasília. Após meses de indefinição quanto ao destino do exemplar, o MCTI indicou que o fóssil ficará depositado no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, no Ceará, mesma região onde o animal viveu há cerca de 110 milhões de anos.