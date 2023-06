Itália celebra Dia da República com demonstrações aéreas

A Itália celebra, nesta sexta-feira (2), o 77º Dia da República. A "chamada Festa della Repubblica Italiana" marca a data em que, no ano de 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do regime fascista liderado por Benito Mussolini, a população italiana foi convocada para decidir que forma de governo seria adotada pela nação. Na comemoração de 2023, aviões da Força Aérea Nacional, do modelo Aermacchi MB-339, sobrevoaram a cidade de Roma, capital do país, colorindo o céu com fumaça nas cores da bandeira italiana, formando o "Frecce Tricolori", flechas tricolores, em vermelho, branco e verde. A demonstração foi realizada acima do Altare della Patria, monumento em homenagem ao Rei Vittorio Emanuele II.