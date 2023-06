Choque entre trens deixa ao menos 288 mortos na Índia

Equipes de resgate não encontraram mais sobreviventes no acidente de trem na Índia que deixou até agora 288 mortos, informaram oficiais neste sábado (3), no quarto pior desastre ferroviário da história do país. O descarrilamento de um trem de passageiros na sexta (2), em Balasore, também feriu ao menos 850 pessoas. Após descarrilarem, os vagões do Superfast Express invadiram outro trilho, onde foram atingidos pelo Coromandel Express, que ia em alta velocidade na direção oposta. Um trem de mercadorias, que estava estacionado, também foi atingido. O impacto da colisão descarrilou 12 vagões do Coromandel Express e arremessou 50 passageiros pelas janelas. O ministro de Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, anunciou indenizações às vítimas. Às famílias dos mortos, seria dado 1 milhão de rúpias (R$ 60 mil, aproximadamente). Aos feridos graves, 200 mil rúpias (R$ 12 mil). E, aos feridos leves, 50 mil rúpias (R$ 3.000).