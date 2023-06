Gaúcho e cearense vencem minimaratona que antecipa maratona de Porto Alegre

16 mil atletas de todos os estados brasileiros e de 16 países , foi da Corrida Rústica (7 km) e da Meia Maratona (21.1 km). Um grande número de pessoas esteve nas ruas da Capital para apoiar os corredores. Os campeões da meia foram Aline Prudêncio e Maicon Mancuso. Neste domingo (4), será realizada a prova principal. A maratona terá largada às 7h na arena montada em frente ao BarraShoppingSul, com transmissão ao vivo.



Na maior prova deste sábado (3), a meia maratona, as vitórias foram do gaúcho Maicon Mancuso e da cearense Aline Prudêncio, que cruzaram a linha de chegada com 1h04m16 e 1h17m17, respectivamente, após superarem os 21.1 km. Além do apoio da torcida que compareceu nas ruas de Porto Alegre, ambos aproveitaram o rápido percurso de 21.1 km para conquistar o lugar mais alto do pódio.



Neste domingo (4), será realizada a maratona. A prova com percurso de 42.195 metros será uma das maiores da história dos 40 anos da Maratona Internacional de Porto Alegre. Os atletas que vão disputar a maratona se concentram na arena montada em frente ao BarraShopping Sul, na Avenida Diário de Notícias. As corridas de Maratona Internacional de Porto Alegre 2023 começaram neste sábado (3). O primeiro dia de ação do evento, que reúne mais de, foi da Corrida Rústica (7 km) e da Meia Maratona (21.1 km). Um grande número de pessoas esteve nas ruas da Capital para apoiar os corredores. Os campeões da meia foram Aline Prudêncio e Maicon Mancuso. Neste domingo (4), será realizada a prova principal. A maratona terá largada às 7h na arena montada em frente ao BarraShoppingSul, com transmissão ao vivo.Na maior prova deste sábado (3), a meia maratona, as vitórias foram do gaúcho Maicon Mancuso e da cearense Aline Prudêncio, que cruzaram a linha de chegada com 1h04m16 e 1h17m17, respectivamente, após superarem os 21.1 km. Além do apoio da torcida que compareceu nas ruas de Porto Alegre, ambos aproveitaram o rápido percurso de 21.1 km para conquistar o lugar mais alto do pódio.Neste domingo (4), será realizada a maratona. A prova com percurso de 42.195 metros será uma das maiores da história dos 40 anos da Maratona Internacional de Porto Alegre. Os atletas que vão disputar a maratona se concentram na arena montada em frente ao BarraShopping Sul, na Avenida Diário de Notícias.

Às 6h55 será a largada da maratona para cadeirantes, deficientes visuais e especiais. Às 7h será a largada da maratona para todos os atletas. A corrida com 42.2 km terá transmissão ao vivo inédita. A TVE RS, emissora pública administrada pelo Departamento de Radiodifusão e Audiovisual da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), e no canal no YouTube da Olympikus, marca esportiva do evento, fazem transmissão unificada.



Os corredores, incluindo mais de 50 atletas de elite, vão disputar a maior premiação da história da Maratona Internacional de Porto Alegre. Ao todo, o evento distribui cerca de R$ 180 mil. Do total, são R$ 146 mil para os melhores colocados, no masculino e no feminino, nos 42.2 km da maratona, sendo R$ 30 mil aos grandes campeões.

A expectativa, segundo os organizadores, é de quebra de recordes neste ano. O recorde da maratona feminina persiste desde 2013, quando a queniana Ednah Mukhwana completou a prova em 2h32m41. Já o melhor tempo no masculino é de Luís Carlos da Silva, que em 1994 fez em 2h12m59.