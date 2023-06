38ª Maratona Internacional de Porto Alegre terá participantes de 16 mil atletas

A 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre reunirá 16 mil atletas neste sábado (3) e domingo (4). Os corredores são oriundos de 16 países e participam no sábado da meia-maratona e a corrida rústica, com 7 quilômetros pela Orla do Guaíba, e no domingo da maratona. Nos dois dias, a largada será em frente ao BarraShoppingSul.

• LEIA TAMBÉM: EPTC divulga esquema de trânsito e transporte para a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre

Os organizadores esperam quebra de recordes neste ano. A melhor marca da maratona feminina é de 2013, quando a queniana Ednah Mukhwana completou a prova em 2h32m41. Já o melhor tempo no masculino foi registrado em 1994, com as 2h12m59 percorridos por Luís Carlos da Silva.

Uma novidade neste ano é a inclusão da região do Centro Histórico no percurso dos 42.195 metros da maratona. O evento também terá a maior premiação de sua história, cerca de R$ 180 mil em dinheiro, sendo R$ 30 mil aos campeões masculino e feminino.

“A Maratona de Porto Alegre tem um significado especial entre todas as competições de rua que fazem parte do calendário oficial por ser a mais rápida do Brasil e seus índices classificatórios servirem para ranquear as grandes maratonas mundiais como a de Boston, Nova Iorque, Londres e Tóquio. Porto Alegre é referência no Brasil neste tipo de competição”, destaca a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), Débora Garcia.

A 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre é organizada pelo Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa) e apresentada pela Unimed, com apoio institucional da Prefeitura de Porto Alegre.

Meia-Maratona

Data: Sábado (3)

Largada: 7h10 (masculino e feminino)

Local: BarraShopping Sul

Percurso: 21.097 metros

Tempo limite de prova: 3h30

Maratona

Data: Domingo (4)

Largada: 7h (masculino e feminino)

Local: BarraShopping Sul

Percurso: 42.195 metros, com novidades!

Tempo limite de prova: 6 horas