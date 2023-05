EPTC divulga esquema de trânsito e transporte para a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) apresentou nesta segunda-feira (29) o esquema especial que será montado para a 38° Maratona Internacional de Porto Alegre, que acontece nos dias 3 e 4 de junho. A empresa explicou os bloqueios, desvios e alterações previstas nos dois dias de evento.



“A maratona internacional é sem dúvida um evento muito importante e do ponto de vista de logística é o mais complexo para nós da EPTC. Sempre desempenhamos um esforço muito grande para que ocorra de uma forma muito tranquila e organizada, para isso estamos nos preparando há cerca de um ano e durante o final de semana, estaremos com 100% do nosso efetivo ativo”, explica o diretor presidente da EPTC, Paulo Ramires.



Diferente das edições anteriores, neste ano o evento ocorre também no sábado com a realização da meia maratona, rústica e maratoninha, o que resultará em bloqueios e desvios no dia 3.



De acordo com a EPTC, ao longo dos dois dias de evento 52 linhas de ônibus e 5 linhas de lotação terão seu itinerário alterado, além de que serão despendidos cerca de 240 agentes de fiscalização, 6 agentes de manutenção e 23 funcionários para atendimento e controle. Cerca de 127 sinaleiras terão seu funcionamento alterado.

Duvidas quanto aos horários de funcionamento dos ônibus e desvios no transporte podem ser tiradas pelo telefone 156.