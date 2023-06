Navio vira atração ao passar em frente ao Pontal na orla do Guaíba

O terraço do Pontal Shopping com vista completa para a orla do Guaíba, em Porto Alegre, virou point de quem vai a algum restaurante ou loja do empreendimento ou apenas para aproveitar o skyline de graça. Nessa sexta-feira (2), a vista brindou os frequentadores com um visitante momentâneo da orla. Um navio cargueiro de grande porte cruzou pela frente do Pontal e do parque público fazendo as pessoas se deslocarem até a ponta do terraço para acompanhar a movimentação da embarcação que passou bem pertinho da orla. O navio havia deixado a área portuária operacional que fica nas proximidades do Centro Histórico. O Pontal foi inaugurado em 26 de maio e conta hoje com pouco mais de 40 operações das 160 previstas. O hotel do grupo Hilton e a torre de escritórios estão funcionando, além da Leroy Merlin, primeira a abrir há mais de um ano.