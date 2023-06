Cerimônia religiosa em vulcão é realizada na Indonésia

Uma celebração religiosa do subgrupo étnico Tengger foi realizada nesta segunda-feira (5) na Indonésia. A tribo subiu o Monte Bromo, localizado a mais de 800 quilômetros de Jacarta, capital do país, para levar como oferendas frutas, legumes, cabras e galinhas para serem sacrificadas. O ritual é parte do festival anual de Yadnya Kasada. O objetivo das oferendas é agradar os deuses cultuados pela comunidade. A origem do ritual pode ser rastreada até o folclore do Reino Majapahit, localizado no sudeste da Ásia, que data do século XV. Segundo a lenda, a princesa Roro Anteng e seu marido, após anos de casamento e sem conseguir gerar filhos, pediram auxílio ao deuses. Os deuses prometeram ao casal 25 filhos, porém o mais novo serviria como sacrifício. Voluntariamente, ele pulou no vulcão, dando origem à tradição.