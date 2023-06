29ª Fenadoce segue a tradição com os famosos doces e busca se reinventar com atrações em inovação e negócios

Uma das marcas datem sido a. A programação da Arena deé um dos atrativos que tem apresentado ao público palestras e bate-papos sobre cases de sucesso com temas relacionados a empreendedores, marketing digital, profissões do futuro, turismo, governança e outros temas com o objetivo de refletir sobre as novas formas de criar soluções e empreender. Nesta sexta-feira (09), os assuntos do momento estarão entre os temas das palestras:. No dia 11, o espaço irá apresentar ose já dia 13, acontecerá a, um momento para as empresas se conectarem e criarem novas oportunidades. Segundo a organização da feira, esse novo momento tem sido uma proposta apresentada para seguir reinventando o evento.