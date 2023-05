Sebrae terá arena de inovação na Fenadoce, em Pelotas

Transformar a Fenadoce em um polo gerador de conteúdo e de negócios, alinhado com algumas das principais tendências dos mais diferentes nichos de mercado através da temática da inovação. Esta é a proposta que o Sebrae RS, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Pelotas e o CDL Pelotas, irão novamente levar ao tradicional evento pelotense a partir da próxima semana, com a Arena de Inovação SebraeX.

Além de ser palco para uma programação diária de palestras, painéis e exposição de cases de sucesso do ecossistema da inovação da zona sul do Estado, o espaço de 550 metros quadrados irá concentrar rodadas de negócios entre empresas e picthes de startups com modelos inovadores de atuação. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, que ainda poderá desfrutar de um ambiente de coworking e até fazer uso de um estúdio exclusivo para a gravação de podcasts.

Segundo o gerente regional do Sebrae RS, Ciro Vives, o Sebrae vem fortalecendo sua atuação nas cadeias produtivas da região "Queremos apoiar a Fenadoce no sentido de também torná-la um ponto de encontro para uma nova geração de negócios, trazendo conteúdos inovadores que estejam conectados com o mercado de trabalho", explica.