29ª edição da Fenadoce inicia em Pelotas nesta sexta-feira

A 29ª edição da Fenadoce, em Pelotas, tem início a partir desta sexta-feira (2), no Centro de Eventos da cidade. Ainda que a cerimônia de abertura oficial ocorra apenas na terça-feira (6), os visitantes já poderão provas as delícias produzidas pelas doceiras da cidade, além de acompanhar uma série de atrações no local.

Dentre as opções está a Fenadoce Cultural, que fomenta a criação e produção cultural de diferentes linguagens artísticas de Pelotas e municípios do sul do Estado. Ao todo, seus quatro palcos, de aproximadamente 800 apresentações artísticas e 9 mil artistas das áreas de dança, música, teatro e tradições gaúchas.

A Feira da Agricultura Familiar é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo do estado do RS, em parceria com a Emater e Embrapa, que integra o programa Estadual de Agroindústria Familiar. A feira visa possibilitar aos agricultores e familiares que agreguem valor à produção primária, melhorando a renda e as condições gerais de vida de suas famílias, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico. A expectativa é de mais de R$ 1 milhão em negócios durante a feira.

Um dos locais mais procurados pelos turistas é a Cidade do Doce. São dezenas de docerias pelotenses com a fachada personalizada que levam as suas delícias para os visitantes, incluindo os doces certificados. No centro, há um espaço onde os visitantes podem acompanhar a produção dos famosos doces cristalizados, entendo um pouco mais sobre como funciona todo o processo em tempo real. A customização do espaço remonta à antiga Pelotas, com uma pequena praça e bancos para sentar e apreciar os doces.

A Fenadoce ocorrerá de segunda a sexta-feira das 14h às 22h e sábados, domingos e feriados das 10h às 22h. O ingresso custa R$ 16,00, de segunda a quarta e R$ 18,00 de quinta a domingo (com direito a um doce) O estacionamento tem valor R$ 15,00 por veículo. As entradas podem ser adquiridas, também, pela internet, através do site Minha Entrada.