Incêndios no Canadá cobrem Nova York com uma névoa de fumaça laranja

causada por. O fenômeno provocou alertas à população sobre os riscos à saúde em relação à qualidade do ar. A fumaça levou moradores a relatarem, e autoridades do país alertaram para que as. Avisos de saúde foram emitidos em Nova York, na Carolina do Norte e Carolina do Sul, além do oeste do Estado de Minnesota. À medida que a crise da qualidade do ar continua, adultos mais velhos, crianças e pessoas com problemas cardíacos ou pulmonares, incluindo asma, estarão especialmente em risco. Osdesde maio. No fim do mês passado, mais deem razão das chamas.