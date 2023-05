Incêndios florestais fora de controle causam evacuação no Oeste do Canadá

Equipes de bombeiros lutaram contra incêndios florestais que ameaçam comunidades no Oeste do Canadá no domingo (7), com temperaturas mais baixas e um pouco de chuva trazendo algum alívio, mas autoridades alertaram que a amenização ocorreu apenas em algumas áreas.

Autoridades em Alberta disseram que houve 108 incêndios ativos na província e o número de evacuados cresceu para cerca de 29 mil, ante aproximadamente 24 mil no sábado, quando um estado de emergência em toda a província foi declarado.

No Nordeste da Colúmbia Britânica, as autoridades pediram aos moradores que evacuem as áreas em torno de dois incêndios fora de controle perto da fronteira de Alberta, dizendo que houve relatos de algumas pessoas que ficaram para trás. Um terceiro incêndio na Colúmbia Britânica estava fora de controle a 700 quilômetros (430 milhas) ao Sul, na região de Teare Creek, e alguns moradores perto da vila de McBride foram evacuados.