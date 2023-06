Dia Nacional de Luta Contra as Queimaduras é marcado por ação informativa em Porto Alegre

Nesta terça-feira (6), o Dia Nacional da Luta Contra as Queimaduras motivou uma ação informativa no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Um ato simbólico foi realizado em frente à entrada principal do local ao meio-dia. Na ação, foram distribuídos panfletos e realizadas conversas para conscientizar a população que passava. O HPS da Capital possui uma unidade específica para tratar de pessoas queimadas, que é referência no Rio Grande do Sul. Na unidade, a maior parte dos atendimentos realizados são queimaduras causadas por líquidos inflamáveis, que podem causar explosão, além de escaldamento com líquidos quentes, principalmente em crianças. Entre as principais formas de prevenir acidentes com queimaduras estão: Não manipular álcool próximo a objetos inflamáveis, não utilizar álcool líquido diretamente sobre o fogo, observar atentamente o manual de instruções de equipamentos do tipo lareiras ecológicas e evitar utilizar instrumentos improvisados de aquecimento.