Seleção sub-20 do Uruguai celebra vitória da Copa do Mundo

Um dia após vencer a Itália e conquistar a primeira vitória em uma Copa do Mundo Sub-20, a seleção do Uruguai desfilou pelas ruas de Montevideo para celebrar seu feito. O lance que garantiu o título a seleção sul-americana no jogo deste domingo (11) aconteceu apenas no final da partida, aos 40 minutos do segundo tempo. O gol foi um cabeceio de Rodríguez, após cobrança de escanteio. Finalizando o pódio desta edição da Copa do mundo Sub-20, estão a Itália, em segundo lugar, e Israel, que, após vitória contra a Coréia do Sul, garantiu seu lugar entre os três primeiros colocados. Esta edição do evento foi realizada na Argentina, e a final aconteceu no estádio Ciudad de La Plata.