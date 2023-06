Autorização de uso da Casa do Hip Hop Rubem Berta é formalizada pela prefeitura

A autorização de uso do imóvel que abriga a Casa do Hip Hop Rubem Berta foi formalizada pela prefeitura nesta sexta-feira (9). O ato de assinatura do Termo de Permissão de Uso (TPU) Não Oneroso assegura a continuidade das ações sociais promovidas pelo Instituto Cultural Cohab É Só Rap, localizado na rua Wolfram Metzler, 197. O evento contou com as presenças do prefeito Sebastião Melo, além de secretários, vereadores e representadores da comunidade. O instituto cultural abrigado no endereço existe formalmente desde 2017, mas há pelo menos 16 anos membros da comunidade promovem o Festival Cohab é Só Rap, considerado um dos maiores eventos do gênero do Rio Grande do Sul. A programação inclui shows gratuitos de rappers, oficinas de rap, grafite e apresentações de artistas locais, chegando a reunir um público de 10 mil pessoas. A próxima edição será em dezembro, celebrando os 50 anos do movimento Hip Hop.