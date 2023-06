Dois patos infláveis gigantes flutuam pelas águas de Hong Kong

Uma cena inusitada, mas não inédita. Patos de borracha gigantes retornam a Victoria Habour, porto de Hong Kong, após dez anos. Em 2013, uma gigantesca escultura inflável do artista holandês Florentijn Hofman chamou a atenção ao flutuar pelas águas da metrópole chinesa. Agora, uma década depois, os patos do mesmo artista voltam em dose dupla (foto) para navegarem pelas águas de Hong Kong por duas semanas, contando a partir deste sábado (10), segundo informou o estúdio criativo AllRightsReried, que coordena a instalação. As aves infláveis de 18 metros de altura passam por testes no mar antes do lançamento oficial da exposição, mas já despertam o interesse da população que passa pelo porto e dos internautas curiosos nas redes sociais.