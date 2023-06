Feira Ecológica do Menino Deus realiza festa para comemorar 29 anos

A quarta-feira (14) foi de festa no pátio da Secretaria da Agricultura, em Porto Alegre, para comemorar os 29 anos da Feira Ecológica do Menino Deus. Antes do tradicional “parabéns para você”, com direito à bolo, quentão e outras guloseimas, uma cerimônia onde se lembrou um pouco da história da Feira, que nasceu de uma ideia gestada na antiga Cooperativa Ecológica Coolmeia. Na trajetória de 29 anos, a ideia era ser além de um espaço para comercialização de produtos orgânicos, ser também um local de convivência e trocas. A feira hoje conta com aproximadamente 500 famílias de agricultores orgânicos da Serra, Litoral Norte, Vales do Sinos e Caí e da Região Metropolitana, que comercializam verduras, legumes, frutas da estação, além de mel, pães, leite e iogurtes, entre outros. Ela funciona nas quartas, das 11h30 às 17h, e, nos sábados, das 7h às 12h30, no pátio da Secretaria da Agricultura, na Avenida Getúlio Vargas, 1384, em Porto Alegre.