Comitiva da Costa Rica quer replicar modelo do aeromóvel de Porto Alegre

A linha do Aeromóvel de Porto Alegre, operada pela Trensurb, entre o metrô e o Aeroporto Salgado Filho, recebeu visita de uma comitiva formada por autoridades da Costa Rica nesta terça-feira (15). Participaram da atividade deputados federais, prefeitos, gestores públicos e de um consórcio responsável por estudar a implantação de uma linha da tecnologia no país centro-americano. O objetivo foi aprofundar o conhecimento sobre a tecnologia, visando o avanço dos estudos para implantação do sistema na Costa Rica, numa linha que daria acesso ao principal aeroporto do país. Além de conhecerem a linha de aeromóvel que liga metrô e aeroporto, os visitantes também se reuniram com o diretor-presidente substituto e diretor de Operações da Trensurb, Nélson Lídio Nunes, e com técnicos e gestores da empresa.