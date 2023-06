Protestos ambientalistas ocorrem no Rio de Janeiro

Manifestantes ambientalistas realizam protesto nesta sexta-feira (23), no Rio de Janeiro. As pautas trazidas pelos militantes incluem as mudanças na legislação ambiental aprovadas pelo Congresso Nacional, que realiza uma troca de transferência de trabalhos entre os Ministérios, entre elas tirando a gestão de dados de saneamento básico, de resíduos sólidos e de recursos hídricos do Ministério do Meio Ambiente e passando para o Ministério das Cidades. De acordo com a ministra Marina Silva, as mudanças vão ‘na contramão daquilo que significa ter uma legislação ambiental robusta’. Além disso, ativistas também protestam contra o recente Projeto de Marco Temporal Indígena. Este projeto coloca data fixa para demarcação das terrar indígenas, mas o texto analisado pode restringir o território nativo e o liberar para latifundiários.

