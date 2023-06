Pinguins africanos passam por tratamento em centro especializado

Pinguins africanos doentes estão passando por tratamento no centro de Qgeberha do Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds. Dúzias de animais dessa espécie estão atualmente no local, que se dedica a reabilitação de aves e cuja atual missão é reverter a situação de "espécie em extinção" do pinguim africano. Estes animais, que estão ameaçados por mudanças climáticas causadas pela ação humana, costumam medir cerca de 60 centímetros de comprimento e pesar entre 2,4 e 3,6 kg. Esta espécie vive em colônias, e começam a reproduzir entre dois a seis anos de idade. Eles são animais monógamos, e cerca de 80% dos casais permanecem juntos na reprodução.

