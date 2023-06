Brasileiros entendem que desastres ambientais são relacionados ao aquecimento global

No Brasil, apesar dos desafios da preservação ambiental, 86% da população entendem que estão acontecendo mais desastres ambientais nos últimos anos por causa do aquecimento global. No entanto, apenas metade (52%) se diz muito preocupada com o meio ambiente atualmente. Estes são dados da pesquisa de opinião "Mudanças climáticas na percepção dos brasileiros", que descreve em detalhes o que os brasileiros pensam sobre a pauta e também sobre o aquecimento global, meio ambiente e o desmatamento da Amazônia. Realizada pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS) Rio e Ipec Inteligência, a pesquisa tem parceria com o Centro de Mudanças Climáticas da Universidade de Yale (EUA), que desenvolve trabalho semelhante. Foram entrevistadas 2,6 mil pessoas em todo o País entre 25 de novembro de 2022 e 26 de janeiro de 2023. Esta é a terceira edição do levantamento que busca medir, ano a ano, a preocupação da população brasileira em relação aos temas-chave já citados. percepcaoclimatica.com.br As informações são do ITS Rio. A íntegra e o vídeo de apresentação podem ser acessados no site



Mudanças climáticas e aquecimento global

A terceira edição da pesquisa indica uma diminuição na proporção de brasileiros que se declaram preocupados com o meio ambiente, ainda que o tema gere algum nível de preocupação na maioria da população. Apesar disso, somente dois em cada dez brasileiros (22%) consideram saber muito sobre aquecimento global e mudanças climáticas. Entre os não usuários de internet, a proporção que declarou saber muito sobre a temática em 2022 foi maior do que em 2021, o que indica que a circulação de informações sobre aquecimento global e mudanças climáticas não se restringe à internet. Na edição de 2022, a pesquisa investigou acontecimentos ligados ao meio ambiente e o quanto a população considera que eles ocorrem por causa do aquecimento global. É quase unânime (94%) a percepção dos brasileiros de que, nos últimos anos, houve aumento no preço dos alimentos, na poluição do ar, na temperatura ou no valor da conta de energia. O mesmo percentual (94%) indica que os brasileiros acreditam que o aquecimento global está acontecendo e 74% acreditam que é causado principalmente pela ação humana.



Queimadas na Amazônia

Quase a totalidade da população (99%) declara que já ouviu falar de queimadas na Amazônia e a maioria (73%) dos brasileiros ainda considera que as queimadas aumentaram. Também a maior da população (81%) concorda totalmente que o desmatamento da Amazônia é uma ameaça para o clima, prejudica a imagem do Brasil no exterior, e prejudica a qualidade de vida da população local.

Políticas para o meio ambiente e para os povos indígenas