Ginásio do Demhab está aberto para acolher pessoas atingidas pelo temporal

O Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), localizado na rua Conde D'Eu, 66, bairro Santana, está preparado para receber até 50 pessoas atingidas pelo temporal. A abertura foi determinada pelo prefeito Sebastião Melo, na manhã desta sexta-feira (16). No ginásio, foram colocadas à disposição da população kits de higiene, alimentação e camas. De acordo com presidente da Fasc, Tiago Simon, a abertura do ginásio é um espaço de retaguarda para acolher famílias em situação de vulnerabilidade. A rede de acolhimento da prefeitura se uniu parceiro para garantir o acolhimento, afirma Simon. A equipe da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) dará suporte e orientações às pessoas acolhidas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) disponibilizou transporte para o atendimento.

