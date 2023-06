Internacional apresenta Enner Valencia para sua torcida

Cerca de 10 mil colorados e coloradas estiveram no Gigantinho para o evento de recepção a Enner Valencia, novo atacante do Internacional. Abraçado pela torcida, o equatoriano aproveitou ao máximo seu primeiro dia como atleta do time, que foi encerrado com a coletiva de apresentação oficial do jogador. Destaque da Copa do Mundo de 2022, ele é o maior artilheiro do Equador e terceiro goleador da última temporada europeia. Antes mesmo de ser anunciado pelo Inter, Enner Valencia já havia conquistado o coração da torcida. Dono de currículo com gabarito mundial, o atacante havia sido recepcionado, no Aeroporto Salgado Filho, por centenas de pessoas na madrugada de segunda. “Estou bem emocionado com tudo o que estou vivendo, e espero retribuir todo esse carinho com boas partidas em campo e dando muitas alegrias à torcida colorada”, relatou o atacante.