De volta ao mar: tartarugas são devolvidas ao oceano após reabilitação

Emoção e alívio são os sentimentos que descrevem o momento em que duas tartarugas são devolvidas ao oceano pelo Programa Tartaruga Viva, nesta quinta-feira (22). Loirinha e Paçoca, como são conhecidas, foram resgatadas e reabilitadas pela iniciativa promovida pela Eletronuclear e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A primeira a ser localizada foi Loirinha. A tartaruga, que passou cerca de três meses sob os cuidados de profissionais do projeto, foi resgatada boiando e não conseguia se alimentar sozinha após grande ingestão de lixo. Paçoca também pôde voltar ao mar recuperada, permanecendo menos de um mês com a equipe para tratamento de uma infecção que provavelmente causou a baixa mobilidade. Ao todo, entre 2018 e 2023, o projeto realizou a captura de 121 tartarugas marinhas para fazer a amostragem populacional e averiguar o estado de saúde dos animais.