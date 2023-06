Presidente colombiano honra soldados que encontraram as 4 crianças perdidas na Amazônia

Nesta segunda-feira (26), o presidente colombiano Gustavo Petro condecorou os soldados responsáveis porindígenas colombianas que ficaram perdidas na Floresta Amazônica. Após uma queda de avião que ocorreu no dia 1 de maio, a mãe, o piloto e mais um passageiro que estavam a bordo não sobreviveram, e as crianças permaneceram 40 dias sozinhas no meio da mata. Durante a fala do presidente colombiano, 86 medalhas de honra foram entregues à equipe de busca. Ao todo, foram mais de 100 soldados colombianos que integraram a missão, em conjunto com cerca de 70 pessoas de comunidades indígenas locais. Além disso, o cachorro farejador Wilson, que também foi parte na busca, foi saudado pelo presidente. Infelizmente, o cão se perdeu durante as buscas e ainda não foi encontrado.