Exposição concebida por estudantes universitários integra Pinacoteca Ruben Berta

Concebida por estudantes universitários de Artes Visuais, Museologia e Design, a nova exposição na Pinacoteca Ruben Berta, localizada no Centro Histórico abre nesta sexta-feira (30). A mostra Corpóreos apresenta peças com representações de figuras humanas, em sua maioria sem uma exata identificação das pessoas retratadas, mas que pelas posturas, expressões e linguagem artística, provocam emoção e empatia no público visitante. A visitação vai até 29 de setembro, de segunda a sexta-feira com entrada franca. Ao todo, são 32 obras, entre pinturas, gravuras, desenhos e esculturas, pertencentes aos acervos da própria Pinacoteca Ruben Berta, mas também com algumas peças tombadas na Pinacoteca Aldo Locatelli, produzidas por 31 artistas, entre brasileiros e estrangeiros datadas de inícios do século XX até a contemporaneidade.