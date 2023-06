Afresco encontrado em escavações em Pompeia se assemelha à pizza moderna

Escavações realizadas no Parque Arqueológico de Pompeia (Parco Archeologico di Pompei), na Itália, encontraram afrescos estimados com mais de 2 mil anos. Entre os achados feitos dia 25 de junho, houve a descoberta de uma pintura de natureza morta com um elemento que se assemelha à pizza moderna, mas sem os tomates e o queijo. A obra foi encontrada durante as escavações do Regio IX, nas paredes de uma casa pompeiana, e, nesta terça-feira (27) foram feitas análises de possíveis significados. Foi deduzido que o afresco representava alimentos culturalmente oferecidos a visitantes, relacionada a tradições também gregas.