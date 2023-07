Tráfego em rodovia gaúcha que teve ponte destruída por ciclone é liberado

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) liberou nesse sábado (1º) o desvio provisório para retorno do tráfego no km 3 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. A ponte que existia no trecho foi destruída pelos efeitos do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul entre 15 e 16 de junho. A EGR construiu uma rota alternativa até a conclusão da nova estrutura , que deve ficar pronta até o fim de julho. A liberação conclui a primeira etapa de reconstrução das estradas, depois do fenômeno climático que causou estragos em diversas regiões. A estatal reforçou o pedido para que os motoristas que trafegam por Santo Antônio da Patrulha e região dirijam com prudência e atenção à sinalização viária e aos limites de velocidade.