Profissionais da enfermagem se manifestam por piso salarial

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem se manifestaram em diferentes cidades do Brasil exigindo o pagamento do piso salarial da profissão. O julgamento para decisão é realizado pelo STF, que já havia sido retomado na última sexta-feira (23), e deve entregar resposta até o final da semana (30). O debate está em pauta desde a aprovação do texto do piso salarial pelo Congresso Nacional, em julho de 2022, com valor de R$ 7,3 bilhões para ajudar no pagamento. De acordo com sindicatos, a manifestação irá continuar, em algumas cidades como Belo Horizonte, até segunda-feira (3). Em Porto Alegre, os profissionais da área membros do Sindisaúde-RS foram às ruas, iniciando o protesto na Av. Júlio de Castilhos, passando pelo Hospital Santa Casa, na Independência, e em direção final ao Hospital Pronto Socorro (HPS).

