Refugiados afegãos acampados no aeroporto de Guarulhos serão realocados para hotéis

São Paulo está recebendo a segunda onda de refugiados, desta vez com mais de 200 imigrantes afegãos acampados no aeroporto de Guarulhos, sendo a maioria em famílias, aguardando vagas em abrigos. Isso ocorre pois o Governo Brasileiro esta concedendo vistos humanitários para refugiados desde dezembro de 2021 e, desde então, mais de 7,2 mil vistos foram emitidos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) este visto é concedido a "pessoas afetadas pela situação de grave ou iminente instabilidade institucional ou de grave violação de direitos humanos", como é o caso do Afeganistão, com o regime do Talibã. Nesta quinta-feira (29), o ministro Flavio Dino anunciou que todos serão realocados em hotéis na região de São Paulo. Um acontecimento que impulsionou a realocação foi o surto de escabiose, conhecida popularmente como sarna, entre os migrantes. O atendimento médico foi oferecido pela própria prefeitura de Guarulhos, levando equipes para o local.