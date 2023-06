Lula e Janja se encontram com Eduardo Leite e Thalis Bolzan durante agenda no RS

Após a entrega dos loteamentos do Minha Casa, Minha Vida em Viamão nesta sexta-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, aproveitaram o período de almoço junto a seus companheiros, Janja e Thalis Bolzan, respectivamente. No almoço, foram acompanhados também de ex-governadores do Estado. Durante esse encontro, o chefe do Executivo gaúcho abordou a dívida do Estado com a União e o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) com o presidente da República. Nas redes sociais, Eduardo Leite destacou que, apesar das perspectivas distintas em muitos temas, focará no bom debate político, buscando convergir sempre para o bem do povo gaúcho.