Ministra da Saúde assina portaria que libera R$ 168 milhões ao RS

Diego Nuñez

Dando continuidade à agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio Grande do Sul, a ministra da Saúde Nísia Trindade assinou duas portarias durante inauguração de dois novos blocos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).Uma delas estabelece repasse de recurso anual da União de R$ 165,5 milhões ao Estado, via Bloco de Manutenção das Ações e Serviço Público de Saúde - Grupo de Atenção Especializada. Os recursos serão destinados à média e alta complexidade. Outra portaria destina R$ 2,4 milhões à Unidade de Assistência em Alta Complexidade em Oncologia (Unacom).