Ponte da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha, terá que ser reconstruída

reunião liderada pelo vice-governador Gabriel Souza reconstrução da ponte localizada no quilômetro três da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. A estrutura foi destruída pelas fortes chuvas em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) participou nesta segunda-feira (19), em Osório, de uma, que contou com a presença do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, para definir as ações que serão estabelecidas para a, em Santo Antônio da Patrulha. A estrutura foi destruída pelas fortes chuvas em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul.

A reconstrução está sendo tratada com máxima prioridade, tendo em vista que a ERS-474 é uma rodovia estratégica para o setor logístico do Rio Grande do Sul e o bloqueio da ponte interfere diretamente na locomoção de moradores da região. "Determinei que a EGR deve concentrar as suas ações na elaboração do projeto e na contratação de empresas para a execução da obra", ressaltou o diretor-presidente da autarquia, Luiz Fernando Zachia.

Como medida emergencial para amenizar os impactos no trânsito, a EGR anunciou a construção de um desvio provisório ao lado da ponte para facilitar a trafegabilidade de veículos e facilitar o tempo de deslocamento dos motoristas. A obra do desvio terá início imediato e o prazo de conclusão é de aproximadamente sete dias.

De acordo com o diretor técnico da EGR, Luis Fernando Vanacor, a ponte terá que ser totalmente reconstruída. "Fizemos avaliações técnicas que comprovaram o colapso da estrutura que veio a cair", explicou. Enquanto isso, motoristas podem trafegar por desvios e rotas alternativas. Para quem se desloca da BR-290 em direção a Santo Antônio da Patrulha, os desvios estão sendo feitos pela rua Alzemiro Silva de Oliveira e pela Av. Afonso Porto Emerim até o centro do município.

Para quem vem no sentido contrário, o desvio está sendo feito pela rua Cap. José Machado da Silva ou pela ERS-030, no centro de Santo Antônio da Patrulha, até a Av. Afonso Porto Emerim. Do quilômetro 1 ao 6, está sendo permitido somente o acesso ao local.