MJSP apresenta o programa Português Como Língua de Acolhimento para população haitiana

O projeto Português Como Língua de Acolhimento especializado para a população haitiana foi apresentado nesta segunda-feira (10), e faz parte de um Plac - Plano de Ação para o Fortalecimento da Proteção e Integração Local da População Haitiana no Brasil. Foi lançado no Dia Mundial do Refugiado, dia 20 de junho, sendo inserido no Programa de Aceleração de Políticas de Refúgio para Pessoas Afrodescendentes. Consiste em cortar uma das primeiras barreiras dos migrantes ao chegar no país, a barreira linguística. Entre os professores encarregados da parte acadêmica, estão João Fábio Sanches Silv, da UEMS, e Handerson Joseph, da UFRGS. Durante o lançamento do projeto, que se deu de forma online, estiveram presentes representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

