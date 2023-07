Manifestantes pedem respeito a resultado do primeiro turno de eleições na Guatemala

As eleições na Guatemala tiveram seu primeiro dia de votações neste domingo (2), e o resultado surpreendeu as pesquisas: a candidata Sandra Torres, do partido Unidade Nacional de Esperança (UNE) ficou em primeiro lugar, com 15,8% dos votos, e Bernardo Arévalo, do partido Movimento Semente, ficou em segundo com 11,8%. O candidado em segunda colocação, considerado social-democrata, não estava sendo considerado para segundo turno de acordo com as pesquisas prévias. Por conta disso, nove partidos denunciaram irregularidades e exigiram revisão dos resultados. O Tribunal Constitucional acatou o pedido e colocou o processo em suspensão. Assim, os candidatos não podem alegar vitória até o final das análises. Após o anúncio, foram organizadas manifestações contra a revisão, e pedindo respeito ao resultado das eleições.

