Ato em defesa do SUS ocorre em Brasília

Ocorreu nesta terça-feira (4) em Brasília um ato em defesa do SUS, da vida e da democracia. Reuniu centenas de pessoas em frente ao Museu Nacional da República. Com faixas, cartazes e bandeiras, a ideia era conscientizar a sociedade sobre a importância do Sistema Único de Saúde. No ato estavam participantes da 17ª Conferência Nacional de Saúde, evento que reúne em Brasília cerca de seis mil pessoas e representa a retomada do diálogo e da participação popular na construção das políticas para o SUS. Os participantes da Conferência vão decidir sobre duas mil propostas e diretrizes apresentadas em conferências municipais, estaduais e livres, em que mais de dois milhões de pessoas estiveram envolvidas. O resultado vai servir como base para a elaboração do Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual de 2024-2027. A 17ª Conferência Nacional de Saúde acontece até a próxima quarta-feira (5) em Brasília.