Em ato em Brasília, Lula sanciona projeto de lei de igualdade salarial entre gêneros

Nesta segunda-feira (3), presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma fala em Brasília, ao sancionar o projeto de igualdade salarial entre gêneros. O Projeto de Lei nº 1085/2023 teve a aprovação no Senado no início do mês passado e é o primeiro projeto de autoria deste governo. Esta lei acaba por alterar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), colocando multas caso haja descumprimento. No texto, salário e critérios remuneratórios devem ser igualitários, e, em caso de descumprimento, a multa será equivalente a dez vezes o salário da pessoa que sofreu descriminação. Em sua fala mencionou que em seu governo órgãos não teriam problemas com esta lei, definindo novos meios de fiscalização e denúncias "tem governo que faz cumprir a lei e tem governo que não faz cumprir a lei. E nosso governo vai fazer cumprir a lei."

