Corpo de Bombeiros Militar recebe o primeiro helicóptero da história da corporação

A entrega oficial do primeiro helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) ocorreu em uma solenidade realizada nesta quinta-feira (6), em Porto Alegre. Com um i, que passa a contar com um equipamento próprio para operações aéreas de busca e salvamento, combate a incêndio e voos noturnos. Durante a cerimônia também houve ae a apresentação do. O helicóptero,, foi fabricado na Flórida (EUA). A aeronave tem, podendo ser reconfigurada para levar uma maca. Também permite o transporte e o suporte médico adulto, infantil e neonatal e atendimento de urgência capaz de atender a um paciente em estado grave.