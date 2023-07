Veja o novo fardamento da Brigada Militar, lançado nesta quinta-feira

Desde o início de junho, as vestimentas da Brigada Militar (BM) ganharam uma nova aparência e melhorias de funcionalidade. Os uniformes dos brigadianos passaram por uma reformulação que vai modernizar e dar maior proteção aos 17,1 mil profissionais na ativa. O lançamento oficial ocorreu nesta quinta-feira (6), em Porto Alegre.

Conforme o comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, as alterações tiveram como base os fardamentos utilizados em outros estados e no exterior. “O novo modelo, mais moderno e confortável, foi desenhado a partir das melhores referências já utilizadas em outras forças militares e policiais no Brasil e no mundo”, explicou.

Visualmente, o uniforme não teve muitas alterações e mantém a configuração utilizada desde a década de 1980, preservando a tradicional cor bege-lido da farda. Houve alteração apenas no boné, que deixou de ser branco para ter o mesmo tom do restante das peças.

O tecido utilizado para a produção foi trocado, e agora o fardamento passa a ser composto de poliamida, algodão e elastano, com reforço da costura. A tecnologia utilizada vai possibilitar maior ergonomia e conforto térmico para execução dos movimentos exigidos no cumprimento do dever. Além disso, o tecido recebeu tratamento especial em partes que recebem maior atrito no dia a dia, como antebraços, joelhos, gancho da calça e quadris, o que proporcionará maior proteção e durabilidade das peças.

A proposta também é uma ação de valorização da tropa, buscando melhorar a prestação do serviço para a comunidade. “Entendemos que a modernidade dos conceitos e materiais do novo fardamento deve se converter em conforto, qualidade de vida e operacionalidade para a tropa por meio de um dos elementos mais importantes do trabalho e da identidade da corporação. Os gaúchos poderão sentir uma diferença nos serviços que receberão”, comentou Feoli.

O fardamento novo começou a ser utilizado, a princípio, pelos brigadianos que atuam em Porto Alegre, Região Metropolitana, no Vale do Sinos e também pelo Comando Rodoviário. A previsão é de que, até o final deste ano, todo o efetivo já esteja devidamente paramentado com a versão atualizada da farda.